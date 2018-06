Bolsas asiáticas fecham mistas, com disputa comercial no radar

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (21), com investidores atentos a novos lances das desavenças comerciais entre EUA e China. Após um breve alívio ontem, os mercados chineses voltaram a ficar pressionados.

O índice Xangai Composto caiu 1,37%, a 2.875,81 pontos, atingindo o menor nível em dois anos e ampliando perdas acumuladas no ano para 13%, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto, que é em boa parte formado por startups, recuou 2,13%, a 1.578,33 pontos, encerrando o pregão num patamar que não se via desde o início de 2015.

A rixa comercial entre EUA e China continua sendo fonte de incertezas. O porta-voz do Ministério de Comércio chinês, Gao Feng, afirmou hoje que Pequim está confiante de que conseguirá defender seus interesses nas disputas comerciais com Washington. Gao também comentou que as tarifas propostas pela Casa Branca contra produtos chineses são "irracionais" e servem apenas para manchar a imagem dos EUA.

No começo da semana, os EUA ameaçaram adotar tarifas de 10% contra até US$ 400 bilhões em bens chineses se Pequim retaliar suas medidas comerciais. Antes disso, na última sexta-feira, Washington havia anunciado planos de tarifar em 25% um total de US$ 50 bilhões em produtos chineses. Na ocasião, Pequim disse que retaliaria na mesma proporção. A maior parte dessas tarifas deve entrar em vigor em 6 de julho.

No Japão, por outro lado, o Nikkei ampliou ganhos da véspera com um avanço de 0,61%, a 22.693,04 pontos, à medida que o iene se manteve fraco em relação ao dólar.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve queda de 1,35% em Hong Kong, a 29.296,05 pontos, seu menor nível em seis meses, e o sul-coreano Kospi recuou 1,10% em Seul, a 2.337,83 pontos, tocando o menor patamar em nove meses, mas o Taiex registrou leve ganho de 0,12% em Taiwan, a 10.941,07 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana manteve o bom desempenho recente e renovou máxima em dez anos e meio no fechamento. O S&P/ASX 200 subiu 0,96% em Sydney, a 6.232.10 pontos.