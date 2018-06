A Petrobras informou nesta quarta-feira (20), que realizou um pré-pagamento no valor de US$ 500 milhões de uma dívida com o banco Crédit Agricole CIB, com vencimento em 2022. Simultaneamente, a empresa informou que contratou uma nova linha de crédito com a mesma instituição, no montante de US$ 400 milhões, com vencimento em 2024 e custos financeiros mais competitivos.