CSN obtém prorrogação de autorização para manter operação da UPV Volta Redonda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) obteve autorização ambiental para manter em funcionamento a Usina Presidente Vargas (UPV), localizada em Volta Redonda (RJ). Segundo a siderúrgica informa em Fato Relevante, a autorização foi prorrogada por mais 90 dias.

A Companhia informou que continua em negociação com os órgãos competentes do Estado do Rio de Janeiro para solução consensual definitiva das questões ambientais existentes na UPV.

Em 8 de dezembro do ano passado, a CSN já havia obtido a autorização para o funcionamento da UPV por 180 dias. Em dezembro de 2017, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) do Rio de Janeiro havia notificado a CSN pelo descumprimento de exigências do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2016, e ameaçava encerrar as atividades na usina de Volta Redonda.