Saldo líquido de emprego foi negativo em 10.727 vagas em maio no RS, segundo Caged

O Rio Grande do Sul finalizou o mês de maio com déficit de 10.727 de desempregados, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (20), pelo Ministério do Trabalho. O número é menor comparado com o mesmo período de 2017, quando foram 12.360 desligamentos.

Dos oito setores pesquisados, somente a construção civil registrou um aumento na formação de novos postos de trabalho com variação relativa de 0,02%. Por outro lado, o campo da agropecuária teve a maior queda com -4,29%.

O município de Santa Vitória do Palmar teve o pior desempenho na variação de emprego, com perda de 6,36%. Já Venâncio Aires teve um rendimento melhor na geração de empregos com um aumento de 4,45% nos postos de trabalho.