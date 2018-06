Fipe calculou PIB gaúcho de 2017 que será divulgado nesta quinta

Comunicado da divulgação foi feito no site do governo, mas sem indicar autoria do indicador MARCELO G. RIBEIRO/JC

Patrícia Comunello

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) fez o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho de 2017 e do primeiro trimestre de 2018 que será divulgado na manhã desta quinta-feira (21) pelo governo estadual. O comunicado da divulgação foi feito no site do governo, mas sem indicar a autoria do indicador.

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) confirmou que a Fipe está à frente do cálculo, em vez da força-tarefa com funcionários ligados à extinta Fundação de Economia e Estatística (FEE) para fazer o cálculo. Os integrantes da força-tarefa, ligados ao Departamento de Economia e Estatística (DEE), emitiram documento no começo de junho relatando a impossibilidade de fazer o indicador. O governo não chegou a extinguir o grupo, conforme a assessoria.

A razão principal alegada pelos técnicos, em comunicado à direção da secretaria, é que não foi possível acessar dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fornecia informações em convênio com a FEE e que previa cláusulas de sigilo de dados. O IBGE, com parecer da Advocacia Geral da União (AGU), noticiou em maio que não repassaria mais as informações justamente por causa do sigilo. Também foi apontado a falta de treinamento e condições para processar os dados de acordo com o modelo herdado da FEE e que segue metodologia do instituto nacional.

A SPGG não explicou nesta quarta como a Fipe obteve dados ou metologia usada para elaborar o PIB e disse os procedimentos serão esclarecidos na divulgação. O contrato do governo com a fundação paulista não prevê a formulação do indicador do ano passado e sim a partir deste ano. A Fipe foi contratada para suceder a FEE, extinta em lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa em fim de 2016.