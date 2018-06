Saldo líquido de emprego foi positivo em 33.659 vagas em maio, mostra Caged

O Brasil encerrou o mês de maio com a abertura de 33.659 vagas de emprego formal, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho. O número é inferior ao registrado no mesmo mês de 2017, quando o saldo foi positivo em 34.254. Mais cedo, o presidente da República, Michel Temer, havia antecipado o número em sua conta do Twitter.

Nos cinco primeiros meses do ano, o saldo é positivo em 381.166 vagas e, nos últimos 12 meses, de 284.875 postos.

O resultado mensal foi puxado pelo setor agropecuário, que abriu 29.302 postos, seguido pelo setor de serviços, com a abertura de 18.577 vagas e pela construção civil (+3.181).

Também foram positivos os resultados dos setores de serviço de utilidade pública (+555), indústria extrativa mineral (+230) e administração pública (+197).

Em contrapartida, houve fechamento de vagas no comércio (-11.919 postos) e na indústria da transformação (-6.464 postos).