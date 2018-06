Ouro fecha em baixa, diante da força do dólar e de olho no comércio global

O ouro fechou em baixa nesta quarta-feira (20) em reação à força recente do dólar. Além disso, o metal precioso não tem se beneficiado da tensão comercial entre Estados Unidos e China, mantendo a tendência negativa do pregão anterior.

O ouro para agosto fechou em baixa de US$ 4,10 (-0,32%), a US$ 1.274,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A valorização do dólar tem minado a posição do ouro como um ativo buscado em momentos de maior tensão política. Nesse caso, o movimento no câmbio torna o metal mais caro para os detentores de outras divisas, o que diminui a demanda dos investidores.

Na avaliação da Dillon Gage Metals Division, a disputa comercial poderá ainda apoiar os ativos mais seguros, como o ouro, já que se ela se intensificar isso acabará por afetar o crescimento econômico americano, o que por sua vez levaria o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a elevar os juros de modo mais gradual. Os juros mais altos pressionam os preços do ouro, já que investidores nesse caso preferem comprar Treasuries, que pagam retornos. Fonte: Dow Jones Newswires.