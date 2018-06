Walgreens vai substituir GE no índice Dow Jones

Dólar avança sobre euro com disputa comercial com China e dirigentes do BCE

Perto do horário de fechamento em Nova Iorque, o dólar cedia de 110,60 ienes na tarde de ontem para 110,02 ienes. Já o euro baixava de 1,1618 ontem para 1,1580, enquanto a libra descia de US$ 1,3239 para US$ 1,3176