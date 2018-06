Fitch reafirma rating BB- de Banco do Brasil e Caixa; perspectiva é estável

A agência de classificação de risco Fitch reafirmou os ratings BB- da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A perspectiva é estável.

"O rating reflete a participação majoritária do governo federal, seu papel político na implementação de programas econômicos do governo e a importância sistêmica do banco", disse a Fitch, em ambos os relatórios dos bancos.

Pelo mesmo motivo, a Fitch reafirmou ainda os ratings de Bndes, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, todos em BB-, com perspectiva estável.

Já o rating do Banco Pan foi mantido em B+. O banco tem a participação da Caixa.