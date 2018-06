Ouro fecha em leve alta, em meio a tensões com comércio internacional

O contrato futuro do ouro fechou em alta nesta segunda-feira (18) em um dia em geral de cautela nos mercados internacionais. As preocupações com ameaças ao comércio internacional continuaram a influir, reduzindo o apetite por risco e impulsionando a busca por segurança entre investidores.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto fechou com ganho de US$ 1,60 (0,13%), a US$ 1.280,10 a onça-troy. Com isso, o metal precioso se estabilizou, após ser penalizado em alguns pregões da semana passada, diante do temor de que os juros subam mais.

Alguns analistas esperam que o ouro não oscile muito no futuro próximo, já que alguns gerentes de ativos o privilegiam como uma proteção diante do risco de grande piora nos mercados ou de uma alta excessiva na inflação.