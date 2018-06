Dólar sobe com risco eleitoral e Copom no radar

O dólar opera do lado positivo ante o real na manhã desta segunda-feira (18), enquanto no exterior recua frente euro, iene e libra e está misto ante divisas emergentes e ligadas a commodities. Às 9h20min, a moeda à vista registrava máxima de R$ 3,7532, com alta de 0,58%. O dólar futuro de julho estava na máxima aos R$ 3,7575 (+0,59%).

Os investidores estão à espera do leilão de até 8.800 contratos de swap cambial (US$ 440 milhões) no fim da manhã em rolagem de julho. O BC deve informar o volume da oferta diária de swap extra nesta segunda. Nesta semana, o BC e o Tesouro também seguem com a estratégia conjunta de atuações, respectivamente, ofertando US$ 10 bilhões em swaps cambiais novos e realizando leilões extraordinários de compra e venda de títulos, ofertando, além das NTN-F, também NTN-B e LTN.

Em relatório a clientes, a Correparti atribui a alta inicial do dólar a um novo risco eleitoral com a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, ser solto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e na expectativa pela decisão de juros do Copom nesta quarta-feira (20).

Na sexta-feira passada, dia 15, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a inclusão na pauta da Segunda Turma do dia 26 de junho um pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a prisão. A defesa do ex-presidente, preso há mais de dois meses, entrou no início deste mês com um novo pedido de liberdade no STF e Superior Tribunal de Justiça (STJ). A petição é para que as Cortes suspendam os efeitos da condenação no caso do triplex no Guarujá (SP) até que julguem no mérito os recursos extraordinário (analisado no STF) e especial (do STJ).