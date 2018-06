Macri abre mão de ir à cúpula do Mercosul

Em meio à crise que levou à demissão do presidente do Banco Central, o presidente argentino Mauricio Macri não participará da 52ª Cúpula dos Presidentes do Mercosul, que acontece hoje, em Luque, na região metropolitana de Assunção.

Ele será representado pela vice-presidente Gabriela Michetti. O chanceler Jorge Faurie também está no Paraguai.

Ontem, houve reunião do Conselho do Mercado Comum, com os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central - cujos membros argentinos também faltaram e foram representados por outras pessoas.

A cúpula marca a troca da presidência pro tempore (rotativa) do bloco, que passará do Paraguai para o Uruguai.

Nas últimas semanas, Macri promoveu uma dança da cadeira em sua equipe econômica após anúncio de acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), quando foi demitido o presidente do Banco Central, Federico Sturzenegger.

No sábado, foi anunciada a demissão de mais dois ministros, Juan José Aranguren (Energia) e Francisco Cabrera (Produção).

O presidente Michel Temer está previsto para chegar a Assunção na manhã de hoje e volta para Brasília no fim do dia.

Além de Argentina e Brasil, o Paraguai e o Uruguai são membros do Mercosul - a Venezuela está suspensa do grupo.

Na manhã de ontem, além de uma reunião das equipes econômicas, os chanceleres fizeram declarações sobre as negociações do mercado comum do bloco, em especial sobre tentativas de avanço com a União Europeia, mas sem decisões concretas a esse respeito.