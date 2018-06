Macri demite ministros de Energia e Produção, diz mídia local

Dois dias depois de comunicar a troca de comando do Banco Central da Argentina, o presidente Mauricio Macri demitiu outros dois ministros de seu governo. Francisco Cabrera e Juan José Aranguren, ministros da Produção e Energia, deixaram suas respectivas pastas na noite de ontem. Eles serão substituídos por Dante Sica e Javiera Iguacel, noticiaram veículos de imprensa local.

Segundo o diário Clarín, a saída de Cabrera é "emblemática" da situação do governo, uma vez que o economista é amigo pessoal de Macri, um dos primeiros apoiadores de sua candidatura e que também um dos principais responsáveis pela arrecadação da campanha à Casa Rosada.

Já jornal La Nación destaca que Aranguren sai em meio a preocupações com novos aumentos da tarifa de energia, que pode subir mais uma vez na segunda metade do ano. A imagem do ministro também foi arranhada, recentemente, após descobrirem que ele mantém parte de seu patrimônio em contas no exterior.

Na quinta-feira, o governo argentino confirmou o pedido de demissão do economista Federico Sturzenegger da presidência do banco central do país. A troca de comando no BC, que ficou a cargo do ministro das Finanças, Luis Caputo, acontece pouco depois de o país conseguir um empréstimo preventivo de US$ 50 bilhões junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para evitar turbulências e manter seu programa econômico.