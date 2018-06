Multidão de desempregados briga por trabalho em Porto Alegre

Sofia Schuck

A cena registrada na manhã desta sexta-feira (15) em frente ao Instituto Federal, no Centro Histórico de Porto Alegre, retratava a triste realidade do desemprego no Rio Grande do Sul. A duas horas do início dos atendimentos da 5º edição do Empregar RS, quase mil pessoas já aguardavam por uma chance em uma das 522 vagas oferecidas pelo programa na Capital. Ao todo, 22 empresas estão recrutando, até as 16h, trabalhadores para as mais diversas áreas.

A fila começou a se formar ainda na madrugada e fazia volta no quarteirão na metade da manhã. Trabalhadores dos mais variados perfis chegaram ao local antes mesmo do sol abrir na Capital, como foi o caso de Sleci Policeno, Andressa Fischer e Sandro Souza.

Sandro e Caroline foram cedo para a fila em busca de uma vaga. Fotos: Marcelo G. Ribeiro/JC

Trabalhando sem carteira assinada há três anos, Sleci chegou às 6h30min na fila para tentar uma vaga na construção civil. “Quero muito sair daqui empregada. Tem sido muito difícil conseguir algo em função da área ser muito masculinizada e a mulher sofrer preconceito, mas estou confiante”, afirmou. Andressa, desempregada há dois anos, acabou de terminar um curso técnico em recursos humanos e procurava uma oportunidade na área administrativa, após já atuar como vendedora.

Sleci trabalha sem carteira assinada há três anos e sonha com vaga formal

Sandro Souza contou que acabou de sair de uma empresa de limpeza, em razão do término do contrato. “Estou na busca de algo novo, gostaria de alguma vaga de portaria. Não dá para desistir nessa caminhada”, afirmou.

Apesar das mais de 500 vagas oferecidas, nem todos os presentes conseguiram ser atendidos. De acordo com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas), até as 10h, já haviam sido distribuídas 802 das 1,5 mil fichas previstas até o fim do evento. A orientação da entidade aos trabalhadores que não conseguiram atendimento é de tentar novamente na segunda-feira (18), em qualquer uma das quatro agências Fgtas de Porto Alegre.

De acordo com o diretor da entidade, Rodrigo Grade, o objetivo do EmpregarRS é minimizar o atual quadro de desemprego no Rio Grande do Sul, que atingiu cerca de 510 mil gaúchos no primeiro trimestre do ano, de acordo com pesquisa do IBGE. “A ideia é que a pessoa já saia daqui empregada. O processo nas agências é mais lento, elas encaminham a documentação para a empresa e fazem o processo seletivo. Já quem vem aqui tem a possibilidade de sair contratado”, explica.

O mutirão de vagas oferece 3.548 vagas de emprego no Estado. Os trabalhadores devem procurar uma das 81 agências da Fgtas/Sine para se candidatar às vagas.