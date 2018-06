Odebrecht inicia tratativa com LyondellBasell para venda de fatia na Braskem

Odebrecht é acionista da Braskem, que tem a maior operação no polo petroquímico gaúcho MARCELO G. RIBEIRO/JC

A Braskem informou que a Odebrecht, sua acionista controladora, está em tratativas com a LyondellBasell, com exclusividade, para a potencial venda de sua fatia na petroquímica. A Odebrecht detém 38,32% do capital total da Braskem.

A Odebrecht comunicou tanto à Braskem quanto à Petrobras, que também faz parte do bloco de controle, as negociações estão em estágio preliminar e sua conclusão está condicionada a due diligence, negociação dos contratos definitivos e obtenção das aprovações societárias. Também o comunicado afirma que não há, "nesta data, qualquer obrigação vinculante entre LyondellBasell e Odebrecht S.A. nem garantia de que as tratativas resultarão em uma transação".

Em outro comunicado, feito pela Petrobras, a petroleira diz que caso a negociação seja finalizada com êxito, irá analisar os termos e condições da oferta "para avaliar o exercício dos seus direitos previstos no Acordo de Acionistas da Braskem". A fatia da Petrobras é de 36,15% no capital total da petroquímica.