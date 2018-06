Sancionada lei que permite venda direta de petróleo da União pela PPSA

O presidente Michel Temer sancionou sem vetos lei que permite a comercialização direta do petróleo do pré-sal devido à União pela Pré-Sal Petróleo (PPSA). Antes da mudança, a estatal podia apenas contratar empresas especializadas para a venda do óleo.

A nova lei diz que a PPSA irá "celebrar os contratos, representando a União, com agentes comercializadores ou comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União, preferencialmente por leilão". Também permite à estatal "celebrar contratos, representando a União, para refino e beneficiamento de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União".

A lei sancionada resulta da aprovação do projeto de lei de conversão da Medida Provisória 811/2017. O texto está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (15).