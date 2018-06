IBC-Br sobe 0,46% em abril ante março, com ajuste, afirma BC

Juros futuros fecham em forte alta com aumento do estresse no câmbio

No fechamento da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou em 7,600%, de 7,236% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2020 subiu de 8,88% para 9,37%