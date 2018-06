Cobre opera em queda com dólar forte e expectativa por anúncio de tarifas

Os preços do cobre operam em queda nesta sexta-feira (15) em meio ao dólar mais forte, expectativa de anúncio de tarifas dos EUA sobre produtos chineses e a retomada de um pagamento de royalties da Glencore.

Às 7h54min (de Brasília), o cobre para três meses caía 0,30%, a US$ 7.138,50 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 8h26min, o cobre para julho tinha baixa de 0,36%, a US$ 3,2105 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O índice do dólar DXY, que mede a moeda em comparação com uma cesta de 6 outras divisas fortes, opera em alta de 0,10%. Um dólar mais forte tende a tornar as commodities denominadas nessa moeda mais caras para os detentores de outras moedas.

Esse aumento do dólar veio depois que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) elevou as taxas de juros na quarta-feira e definiu um aumento adicional da taxa para 2018, elevando o total esperado para este ano de três para quatro.

Além dos movimentos cambiais, os analistas classificaram as quedas da maioria dos metais básicos como uma combinação de dados econômicos chineses recentes e escassos, e a relatos de que o presidente americano, Donald Trump, aprovou tarifas de cerca de US$ 50 bilhões sobre produtos chineses.

O representante comercial dos EUA deverá anunciar a lista de produtos sujeitos a essas tarifas nesta sexta-feira, disseram pessoas a par do assunto, ao The Wall Street Journal.

Embora a disputa geopolítica continue sendo uma fonte de incerteza, o crescente atrito no comércio internacional pode ter implicações altistas para os preços do cobre, disse Norbert Rücker, chefe de pesquisa de macro e commodities da Julius Baer.

Além desses fatores, a gigante de mineração Glencore disse na sexta-feira que retomará dezenas de milhões em pagamentos a um ex-parceiro de negócios que foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em dezembro.

Em dezembro, a Glencore congelou pagamentos de royalties a Dan Gertler - o bilionário israelense supostamente envolvido com corrupção na República Democrática do Congo -, mas disse que determinou que sua única opção viável para evitar o risco de perder seus ativos seria voltar a pagar os royalties.

Entre os demais metais básicos negociados na LME, o zinco caía 0,79%, para US$ 3.155 por tonelada, o alumínio recuava 0,58%, para US$ 2.239,50 por tonelada métrica, o estanho subia 0,07%, para, US$ 20.840 a tonelada métrica, o níquel tinha alta de 0,59%, para US$ 15.365 a tonelada métrica e o chumbo baixava 0,28%, para US$ 2.453 a tonelada métrica.