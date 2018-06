Petróleo opera em baixa, com cautela e antes de reunião da Opep

O petróleo opera em território negativo nesta sexta-feira (15), antes de uma importante reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em Viena, na próxima semana, quando se espera uma decisão de aumentar a produção do cartel. Além disso, há cautela em geral nos mercados internacionais, nesta manhã, com investidores de olho em novidades do comércio internacional.

Às 8h05min (de Brasília), o petróleo WTI para julho caía 0,28%, a US$ 66,70 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto recuava 1,03%, a US$ 75,16 o barril, na ICE.

Os preços do petróleo têm caído após atingirem máximas em mais de três anos em junho, diante da expectativa de que a Opep e seus aliados, como a Rússia, voltarem a aumentar sua produção, relaxando o acordo em vigor desde janeiro de 2017 para cortá-la.

A Arábia Saudita avalia uma alta de 500 mil a 1 milhão de barris por dia e a Rússia deseja aumentar a produção em até 1,5 milhão de barris por dia, segundo Carsten Fritsch, analista do Commerzbank. A reunião da Opep ocorre em Viena no dia 22.

O Irã, por sua vez, enfrenta o risco da volta de sanções contra os EUA ainda neste ano, após o presidente americano, Donald Trump, se retirar de um acordo internacional que minimizou essas sanções em troca de maior controle sobre o programa nuclear de Teerã. Analistas esperam que as exportações do Irã enfrentem dificuldades, com isso. Já na Venezuela, a crise econômica tem prejudicado a produção, o que também segue no radar do mercado.