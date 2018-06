Bolsas asiáticas fecham mistas, à espera de tarifas dos EUA sobre bens chineses

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira (15), em clima de apreensão antes da possível imposição de novas tarifas dos EUA sobre produtos chineses e na esteira de decisões de política monetária na zona do euro e no Japão.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto recuou 0,73%, a 3.021,90 pontos, atingindo o menor nível em 21 meses, enquanto o Shenzhen Composto, que é em boa parte formado por startups, caiu 1,76%, a 1.691,65 pontos.

O mau humor na China veio após notícia de que o presidente americano, Donald Trump, teria aprovado ontem a aplicação de tarifas a cerca de US$ 50 bilhões em bens chineses, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A expectativa é que o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) divulgue hoje a lista final de produtos chineses sujeitos à tarifação.

Em Tóquio, por outro lado, a continuidade da fraqueza do iene - que chegou a tocar mínimas em três semanas frente ao dólar durante a madrugada - favoreceu o Nikkei, que subiu 0,50%, a 22.851,75 pontos. Ações de farmacêuticas e ligadas a bens de consumo foram destaque positivo no mercado japonês, mas os papéis de bancos lideraram perdas após decisão do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) de manter inalterada sua agressiva política de estímulos monetários.

Em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, reiterou sua postura acomodatícia e ressaltou que ainda não viu problemas no sistema bancário japonês resultantes da atual política de juros extremamente baixos. Kuroda também reafirmou que ainda não chegou a hora de o BoJ discutir formas de retirar seus estímulos.

O comportamento do BoJ contrasta com o de outros grandes bancos centrais. Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) revelou planos de retirar gradualmente seu gigantesco programa de compras de ativos, conhecido como QE, até o fim do ano. Antes disso, na quarta-feira (13), o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) elevou seus juros básicos pela segunda vez este ano e preparou o terreno para mais dois aumentos no segundo semestre.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve queda de 0,43% em Hong Kong, a 30.309,49 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,80% em Seul, a 2.404,04 pontos, mas o Taiex subiu 0,67% em Taiwan, a 11.087,47 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou com força da recente tendência de desvalorização, graças ao bom desempenho de bancos domésticos e de petrolíferas. O S&P/ASX 200 subiu 1,29% em Sydney, a 6.094,00 pontos, alcançando seu maior patamar em quatro semanas.