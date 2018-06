Rossi reestrutura dívida com Caixa no valor de R$ 130 milhões

A Rossi informou nesta quinta-feira (14) por meio de fato relevante, que reestruturou uma dívida corporativa com a Caixa no valor de R$ 130 milhões. Segundo a empresa, a negociação prevê a redução de aproximadamente 60% dos encargos financeiros, que passarão a ser calculados a 110% do CDI, contra os atuais 100% do CDI-CETIP + taxa de sobrepreço de 0,6% ao mês.

Além disso, a empresa destacou que está previsto o alongamento do prazo de pagamento desta dívida, que deverá ser quitada pela Companhia em 36 meses, com carência para valores de juros durante esse período e com um plano de amortizações progressivas, sendo R$ 25 milhões quitados em até 30 meses e o saldo remanescente quitado na data de vencimento do contrato.