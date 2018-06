Tesouro fará leilões extraordinários semana que vem

O Tesouro Nacional informa, via comunicado publicado no site da instituição, que realizará, na semana entre 18 a 22 de junho, leilões diários de compra e venda de Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) para 1/1/2023, 1/1/2025, 1/1/2027 e 1/1/2029; Letras do Tesouro Nacional (LTN) para 1/7/2020, 1/7/2021 e 1/1/2022; e Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) para 15/8/2020, 15/5/2021, 15/8/2022 e 15/5/2023.

Desse modo, o Tesouro amplia seu leque de oferta de compra e venda nos leilões extraordinários diários realizados desde o dia 28 de maio, nos quais ofertava apenas NTN-F 2023, 2025, 2027 e 2029.

Os leilões tradicionais de NTN-F e LTN continuam suspensos. O Tesouro cancelou os leilões de venda desses papéis previsto para 21 de junho, mas manteve o leilão de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) marcado para o mesmo dia.

A instituição informa também que as portarias dos leilões serão divulgadas no dia útil imediatamente anterior às respectivas ofertas. Além disso, segundo o comunicado, "poderá ainda realizar leilões adicionais ao longo do dia, caso avalie ser necessário".