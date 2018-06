Cobre fecha em baixa, com dólar mais forte e dados abaixo do esperado na China

Os contratos futuros de cobre fecharam em baixa nesta quinta-feira, reagindo negativamente à subida do dólar e a indicadores abaixo do esperado da economia chinesa.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre para entrega em julho fechou em queda de 0,98%, a US$ 3,2220 por libra-peso. Já na London Metal Exchange (LME), a tonelada do metal para três meses recuou 1,09%, a US$ 7.177,00.

Maior consumidor de metais básicos do mundo, a China continuou a mostrar que sua economia está desacelerando. Indicadores divulgados nesta quinta-feira mostraram que a produção industrial do gigante asiático subiu 6,8% na comparação anual de maio, abaixo da previsão de alta de 7,0% de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já as vendas no varejo chinês avançaram 8,5%, enquanto economistas esperavam subida de 9,6%.

Para estrategistas do Commerzbank, os dados negativos da economia chinesa já afetaram os mercados acionários do país e fizeram com que os preços dos metais básicos iniciassem o pregão em queda. Além disso, o dólar mais forte, após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizar quatro aumentos nos juros este ano, também afetou os contratos de cobre à medida que os preços ficaram mais caros para operadores que operam em outras divisas.

Entre outros metais negociados na LME, o alumínio caiu 0,84%, a US$ 2.256,00 por tonelada; o chumbo cedeu 1,29%, a US$ 2.453,00 por tonelada; o níquel teve baixa de 2,14%, a US$ 15.290,00 por tonelada; o zinco perdeu 1,00%, a US$ 3,180,00 por tonelada; e o estanho teve leve alta, de 0,02%, a US$ 20.880,00 por tonelada.