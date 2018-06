Dólar ignora Banco Central e sobe mais de 1%, negociado a R$ 3,778

Agência O Globo

O dólar comercial sobe mais de 1% e nem mesmo a atuação do Banco Central (BC) consegue mitigar esse movimento. A moeda americana avança 1,69% ante o real, cotada a R$ 3,778, em linha com o movimento no mercado externo. Já o Ibovespa, principal índice do mercado de ações local, recua 0,26%, aos 71.932 pontos.

O BC já ofertou nesta quinta-feira 100 mil contratos, o equivalente a US$ 5 bilhões, de swap cambial, que equivalem a uma venda de moeda no mercado futuro. O último leilão, de US$ 1 bilhão, foi anunciado quando o dólar já havia uma valorização de mais de 1%. Ainda assim, a cotação não cedeu.

Essa atuação mais forte da autoridade monetária teve início na última sexta-feira e até esta sexta-feira serão colocados ao todo US$ 24,5 bilhões nesse tipo de contrato - até agora já foram US$ 18,75 bilhões.

"O dólar está mais forte frente às moedas de emergentes. As decisões do Federal Reserve (Fed, o bc americano) e do Banco Central Europeu (BCE) mostra uma redução da liquidez no médio prazo, o que deixa a situação mais desafiadora para os emergentes", disse Ignacio Crespo, analista da Correparti Corretora de Câmbio.

Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o bc americano) elevou os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 1,75% e 2% ao ano. Além disso, comunicou que serão feitos mais duas elevações até o final do ano, totalizando quatro em 2018. Já o Banco Central Europeu (BCE) manteve os juros, mas informou que em setembro começa a reduzir a compra de ativos. Os juros tendem a subir mais a frente.

Crespo lembra que além da situação externa, os investidores ainda estão desconfortáveis com a indefinição no cenário politico. Esses dois fatores, juntos, levam o dólar para cima.

"É difícil imaginar o prêmio de risco do Brasil menor nas próximas semanas em meio a um cenário externo mais desafiador para os emergentes e um risco político elevado do ponto de vista interno", explicou.

No mercado de ações, a BRF está entre as maiores altas, com valorização de 4,90%. O motivo para elevação é a expectativa de que Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, seja anunciado como presidente da empresa de alimentos. Atualmente, ele ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração.

Entre as mais negociadas, as ações preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Petrobras sobem 0,46%, cotadas a R$ 15,24. As ordinárias têm variação positiva de 0,44%, a R$ 18,07.

As da Vale registram leve alta de 0,25%. No caso dos bancos, as preferenciais do Itaú caem 1,13% e as do têm leve recuo de 1,10%. Os bancos possuem o maior peso na composição do Ibovespa.

Entre os principais índices globais, os europeus operaram em alta refletindo a decisão sobre os juros no BCE. O DAX, de Frankfurt, subiu 1,68%, e o CAC 40, da Bolsa de Paris, avançou 1,39%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones está praticamente estável (-0,02%) e o S&P 500 sobe 0,25%.