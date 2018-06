Ouro fecha em alta, com atenções voltadas às tensões comerciais

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta quinta-feira (14), com os investidores voltando sua atenção das políticas de grandes bancos centrais para as tensões comerciais. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto avançou 0,54%, a US$ 1.308,30 por onça-troy.

Na quarta-feira (14), o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) disse que aumentaria os juros nos Estados Unidos quatro vezes no total deste ano. Taxa mais altas normalmente pesam sobre os preços do ouro, levando os investidores a abandonar o metal precioso à medida que buscam ativos mais rentáveis. No entanto, para analistas, a decisão do governo de Donald Trump de cobrar dezenas de bilhões de dólares em tarifas contra a China pode preparar uma nova agitação na geopolítica.

"Podemos falar sobre política monetária o quanto quiserem, mas se a economia real for impactada por políticas reais aqui e você vir uma guerra comercial, isso afetará o investimento, que afeta a atividade de comércio global e, em última instância, o emprego", disse o diretor de estratégia de commodities da TD Securities, Bart Melek. Para ele, "essa é uma das razões pelas quais o ouro está se movendo para cima".