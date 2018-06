Sem projeto de lei, atratividade de distribuidoras da Eletrobras diminui, diz Dyogo

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), Dyogo Oliveira, confirmou que o edital de venda das distribuidoras da Eletrobras será publicado na sexta-feira (15). Segundo ele, o banco tem sido procurado por interessados e a perspectiva para a privatização é bastante positiva, mas a aprovação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados é essencial para garantir a atratividade das empresas, principalmente da Amazonas Energia.

"O elemento principal para a realização do leilão é a definição do projeto. Se tiver, melhora muita a condição e o valor das empresas. Não tendo o projeto de lei, a gente teme que, principalmente a Amazonas, talvez não tenha tanto valor. Mas independentemente disso, as outras distribuidoras poderiam ir a leilão", disse.

Segundo Oliveira, a Resolução 36, publicada hoje no Diário Oficial, não altera o processo. "O conteúdo já estava ajustado entre as nossas equipes. Exatamente por isso que o edital só pode ser publicado amanhã", explicou.