Apple diz que está trabalhando em novo recurso de segurança

A Apple disse que está trabalhando em um novo recurso de segurança que pode tornar mais difícil para os investigadores recuperar dados do iPhone, a mais recente reviravolta em seu longo impasse com as agências de segurança pública sobre a privacidade dos usuários.

O novo recurso de software, chamado USB Restricted Mode, está sendo testado pela Apple. Isso impede que outros dispositivos - computadores pessoais, por exemplo - acessem dados no iPhone por meio da porta Lightning uma hora após o último desbloqueio do telefone.

A Apple, em seu primeiro comentário público sobre o recurso, disse na quarta-feira que ele foi projetado para melhorar a segurança dos dispositivos da companhia contra todos os tipos possíveis de intrusos.

"Temos o maior respeito pela aplicação da lei e não projetamos nossas melhorias de segurança para frustrar seus esforços para realizar seus trabalhos", disse a empresa em um comunicado.