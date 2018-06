Nubank libera conta digital para público geral

Folhapress

Em testes desde outubro, a conta digital da Nubank, principal representante do setor de fintechs(empresa iniciante de tecnologia financeira) começa a ser liberada para todos os interessados a partir desta quarta (13). Assim como o cartão de crédito da empresa, a conta também não tem cobrança de tarifas. É possível fazer pagamento de boletos, além de transferências entre contas da instituição e outros bancos.

A Nubank afirma que 1,5 milhão de clientes utilizam o serviço desde o lançamento para testes, em outubro do ano passado. A fintech tem 4 milhões de clientes com cartões de crédito. Cerca de R$ 4 bilhões foram transacionados, disse o Nubank, em nota.

Uma diferença importante entre os dois serviços é que a concessão do cartão dependia de análise de crédito dos interessados. Cerca de 16 milhões de pessoas solicitaram o produto e apenas um quarto do grupo foi aprovado. Assim como no caso do cartão, o Nubank usará o apelo de um atendimento digital e a isenção de tarifas para se apresentar como diferente dos bancos tradicionais.

A empresa promete abertura de conta em até três minutos. Não há agências para atendimento, tudo é feito remotamente. O dinheiro dos usuários da conta é aplicado automaticamente em títulos públicos pela instituição.

Os rendimentos são devolvidos em todo dia útil, a taxa equivalente a 100% doCDI(Certificado de Depósito Interbancário) -a empresa fica com 1% dos retornos sobre o dinheiro investido.

A conta da Nubank, porém, possui algumas limitações em relação a dos bancos tradicionais, entre elas estão a ausência de um cartão de débito para pagamentos no varejo e a possibilidade de sacar dinheiro. Isso porque como o Nubank não tem registro para atuar como banco, não é uma conta-corrente convencional, e sim uma conta de pagamento.