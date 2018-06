Ouro fecha em alta à espera do Fed

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta quarta-feira, à medida que os investidores esperam pela conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto avançou 0,15%, para US$ 1.301,30 por onça-troy.

A maioria dos agentes do mercado espera que o Fed anuncie uma elevação de 0,25 ponto porcentual nas taxas de juros nesta tarde, para a faixa entre 1,75% e 2,00%. Os investidores também tentarão monitorar se o banco central planeja acelerar o ritmo de aumento nos juros este ano. Expectativas de taxas mais altas tendem a pesar sobre o ouro, que é denominado em dólar e se torna mais caro para investidores que operam em outras divisas quando os custos dos empréstimos aumentam.

Para os estrategistas do Commerzbank, se nem o comunicado nem o gráfico de pontos e nem a coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, "os investidores provavelmente aguardarão a reunião do Banco Central Europeu (BCE) antes de se posicionarem mais firmemente em uma direção ou outra".