Dólar fecha em alta ante outras divisas principais na véspera de decisão do Fed

O dólar ganhou terreno em relação a outras moedas fortes e ante algumas divisas de países emergentes nesta terça-feira (12) na véspera do anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que evidenciará não só as taxas de juros no país, mas a projeção dos dirigentes da instituição para a sua trajetória até o fim do ano.

Perto do horário de fechamento em Nova Iorque, o dólar avançava a 110,32 ienes, enquanto o euro cedia a US$ 1,1756 e a libra baixava a US$ 1,3377. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras seis moedas fortes, fechou em alta de 0,24%, aos 93,802 pontos.

Como uma elevação das taxas dos Fed Funds em 0,25 ponto porcentual amanhã já é amplamente precificada pelos mercados, são os indícios sobre quantas altas o BC americano promoverá no total em 2018 que estarão no centro das atenções de investidores.

Analistas ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, avaliam que uma possível sinalização pelo gráfico de pontos do Fed de que há uma tendência de dirigentes promoverem um total de quatro elevações de juros no ano deve dar impulso renovado ao dólar.

Hoje, o ministro de Assuntos Europeus da Itália, Paolo Savona, reforçou o discurso de seu colega de gabinete, o ministro financeiro Giovanni Tria, de que o país não planeja deixar a zona do euro. Não houve, porém, impacto significativo sobre a moeda comum.

Ainda na seara monetária, o Banco Central da República da Argentina (BCRA) decidiu nesta terça-feira manter a taxa básica de juros do país inalterada, em 40%. Nesta sessão, o dólar recuou a 25,7300 pesos argentinos.