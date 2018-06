Petróleo fecha sem direção única após relatórios da Opep e do DoE

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem direção única nesta terça-feira (12) com os agentes avaliando o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e as perspectivas de produção nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em julho fechou em alta de 0,39%, a US$ 66,36 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para agosto recuou 0,76%, a US$ 75,88.

A Opep disse nesta terça-feira que produziu 35 mil barris de petróleo a mais por dia em maio, para 31,87 milhões de barris por dia. A produção maior foi impulsionada pela Arábia Saudita, que bombeou 85,5 mil barris por dia. No entanto, interrupções na oferta de óleo cru da Nigéria, da Venezuela e da Líbia compensaram parcialmente a produção saudita maior. No entanto, o cartel manteve suas previsões mundiais de demanda de petróleo praticamente inalteradas a uma taxa de crescimento de 1,65 milhão de barris por dia, o que aponta que a demanda deve ficar em 98,85 milhões de barris por dia neste ano.

"Os fundamentos gerais de oferta e demanda parecem muito bons globalmente", disse o consultor da ION Energy Kyle Cooper. Para ele, "a produção global não está aumentando, mesmo que a oferta dos EUA continue surpreendendo".

A Opep elevou sua previsão de oferta para os países que não integram o cartel para este ano em 130 mil barris por dia para 59,75 milhões de barris por dia, em grande parte como resultado da crescente produção de óleo de xisto nos EUA. O cartel prevê que a produção total de petróleo dos EUA cresça em 2018 mais do que o dobro da taxa do ano passado, para uma média recorde de 10,51 milhões de barris por dia.

Já o Departamento de Energia (DoE) americano elevou a previsão de produção deste ano, mas cortou a projeção para 2019. Para a agência dos EUA, a produção nacional deste ano deverá ser de 10,79 milhões de barris por dia, um aumento de 0,6% em relação ao divulgado no mês passado. No entanto, o DoE reduziu a previsão de produção para o próximo ano em 0,8% na mesma base comparativa, para 11,76 milhões de barris por dia.

"Os riscos geopolíticos que permaneceram em primeiro plano na maior parte do mês de maio foram, agora, substituídos por uma mudança na política da Opep", disse o chefe de pesquisa para Oriente Médio do MUFG Union Bank, Ehsan Khoman. Os investidores também monitoraram o aparente progresso nas negociações históricas entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.