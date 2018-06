Após Trump e Kim, bolsas da Ásia fecham sem direção única e com leves variações

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações majoritariamente modestas nesta terça-feira (12), após a histórica reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Depois do aguardado encontro, em Cingapura, Trump e Kim assinaram um acordo que prevê a completa desnuclearização da Península Coreana. Detalhes do acordo não foram revelados, no entanto.

Em Seul, o índice sul-coreano Kospi terminou o pregão em baixa marginal de 0,05%, a 2.468,83 pontos, com queda da Samsung (-1%) e alta da Hyundai (+0,7%).

No Japão, o Nikkei subiu 0,33%, a 22.878,35 pontos, ajudado pela fraqueza do iene frente ao dólar durante a madrugada. No fim da semana, o banco central japonês (BoJ, na sigla em inglês) anuncia decisão de política monetária, mas não há previsão de mudanças nos atuais estímulos à economia, uma vez que a inflação doméstica continua muito abaixo da meta oficial de 2%.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve leve alta de 0,13%, a 31.103,06 pontos, enquanto em Taiwan, o Taiex registrou ligeira queda de 0,04%, a 11.144,79 pontos.

Na China continental, os mercados deram uma pausa na recente trajetória negativa e exibiram ganhos mais sólidos. O Xangai Composto subiu 0,89%, a 3.079,80 pontos, e o Shenzhen Composto, que é em boa parte formado por startups, avançou 1,03%, a 1.759,16 pontos. Segundo Ivan Li, estrategista do banco DBS, a cúpula entre Trump e Kim pode contribuir para a melhora das relações entre EUA e China, que há meses estão envolvidos numa disputa comercial.

Antes do BoJ, haverá decisões de política monetária esta semana também nos EUA e na zona do euro. As expectativas são de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) eleve juros pela segunda vez este ano, amanhã, e há especulação ainda de que o BCE poderá decidir sobre o fim de seu programa de compras de ativos, na quinta-feira.

Na Oceania, a bolsa da Austrália voltou de um feriado com moderada alta de 0,15% no S&P/ASX 200, que fechou a 6.054,40 pontos em Sydney, ajudado por ações de tecnologia e de energia.