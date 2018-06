Bolsas europeias operam mistas, após Trump e Kim e dados fracos da Alemanha

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira (12), após a histórica reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e também na esteira de dados fracos de confiança da Alemanha e mistos do mercado de trabalho do Reino Unido.

Depois de se reunirem em Cingapura, Trump e Kim assinaram um documento que prevê a completa desnuclearização da Península Coreana. Posteriormente, Trump afirmou em coletiva que as sanções contra o regime norte-coreano continuarão em vigor por enquanto.

Os principais mercados da Europa ficaram mais pressionados após a divulgação do índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha, que caiu de -8,2 em maio para -16,1 em junho, atingindo o menor nível desde setembro de 2012. A previsão de analistas era de queda menor do indicador, a -15.

O presidente do instituto ZEW, Achim Wambach, atribuiu o fraco resultado a disputas comerciais envolvendo os EUA e a incertezas geradas pela instalação de um novo governo italiano formado por partidos populistas.

No Reino Unido, a taxa de desemprego ficou estável em 4,2% no trimestre até abril, como se previa. Já o número de pessoas empregadas no país avançou para o nível recorde de 32,4 milhões no período. Os salários, por sua vez, tiveram avanço anual de 2,8% no trimestre, menor do que a alta de 2,9% projetada por analistas.

Os negócios na Europa também tendem a ser marcados por cautela antes das reuniões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) e do Banco Central Europeu (BCE). As expectativas são de que o Fed eleve juros pela segunda vez este ano, amanhã, e há especulação de que o BCE poderá decidir sobre o fim de seu programa de compras de ativos, na quinta-feira.

Às 7h49min (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,25%, a de Paris recuava 0,18% e a de Frankfurt ensaiava recuperação, com ganho marginal de 0,08%. Mercados europeus considerados periféricos, por sua vez, exibiam valorização: os de Milão, Madri e Lisboa avançavam 0,36%, 0,48% e 0,32%, respectivamente. No câmbio, o euro se enfraquecia levemente, a US$ 1,1787, mas a libra tinha ligeira alta, negociada a US$ 1,3389.

No noticiário corporativo, destaque para o conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar no Brasil. A ação do Casino saltava 3% em Paris, em reação a um anúncio ontem de que a varejista pretende vender 1,5 bilhão de euros (US$ 1,77 bilhão) em ativos não estratégicos para acelerar a redução de seu endividamento na França.