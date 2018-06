Caminhoneiros discutem proposta apresentada pela área técnica, diz ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou nesta segunda-feira (11) em nota, que os caminhoneiros estão reunidos fora da sede da agência para discutir propostas apresentadas pela área técnica. "A Agência continua debruçada sobre o assunto e aguardando uma posição dos caminhoneiros", informou.

Segundo fontes que acompanham o processo, a área técnica da ANTT reuniu-se no último fim de semana para fazer ajustes na tabela do preço mínimo de frete.

A ideia é encontrar uma posição intermediária entre a versão divulgada no dia 30, que desagradou ao agronegócio, e a do último dia 7, que não foi aceita pelos caminhoneiros e por isso foi revogada.

As discussões técnicas avançaram bastante no sábado e no domingo. Nesta segunda, havia razoável consenso em torno de quatro das cinco tabelas elaboradas. A expectativa é de que essas dificuldades possam ser superadas até a próxima quarta-feira.