Ampliação do aeroporto de Passo Fundo será licitada

A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério dos Transportes, autorizou o Estado a lançar o edital para contratação da empresa que fará o projeto executivo e a obra de ampliação do aeroporto de Passo Fundo. O governador José Ivo Sartori irá ao município nos próximos dias para oficializar a abertura da licitação.

Os serviços, orçados em R$ 55 milhões, são considerados prioridade para o desenvolvimento da aviação regional. Os recursos - oriundos do orçamento da União, com contrapartida do Estado - estão garantidos em um termo de cooperação firmado no final de 2017.

Sartori ressalta os esforços dos governos estadual e federal para garantir os investimentos. "Será um aeroporto renovado, que atenderá totalmente às necessidades do município e de toda a região, com cerca de 100 cidades. As expectativas das comunidades também são as nossas expectativas, ou seja, serviços de qualidade para o cidadão" afirmou.

O secretário dos Transportes, Humberto Canuso, comemora mais uma etapa vencida para viabilizar o projeto, que integra o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS). De acordo com ele, as melhorias no terminal são uma prioridade do governo do Estado, via Secretaria dos Transportes e do Departamento Aeroportuário (DAP).

"Recebemos com muita satisfação a autorização do processo licitatório, que terá o edital publicado em poucos dias", disse. "Estamos todos de parabéns, pois trabalhamos desde o começo do governo para atingir esse objetivo, desde a concessão da licença ambiental, passando pela assinatura do termo de compromisso com o governo federal e, agora, obtendo esse parecer favorável da SAC."

A licitação será por Regime Diferenciado de Contratação (RDC). A empresa ou consórcio que vencer o certame ficará responsável pela elaboração dos projetos executivos e a execução das obras. Os serviços incluem a construção de um novo terminal de passageiros e de um novo pátio para estacionamento das aeronaves, além da recuperação da atual pista de pousos e decolagens.

A ampliação e a modernização do aeroporto de Passo Fundo integram o Acordo de Resultados 2018, assinado por todas as secretarias e vinculadas, e que consiste no acompanhamento dos projetos definidos como prioritários para serem executados pelo governo do Estado. Os compromissos firmados envolvem o planejamento de indicadores de desempenho, ações e eficiência da gestão.