Ministério Público denuncia oito pessoas em operação na Serra Gaúcha

Depois da Operação Incassato realizada no mês de maio, oito pessoas das empresas Aida Alimentos e Matadouto Gavazzoni Ltda. são denunciadas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), nesta sexta-feira (8). Na investigação foram identificadas fraude na produção de embutidos e venda de produtos alimentícios contendo a bactéria listeria monocytogenes.

No texto assinado pelo promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, o proprietário Mauro Francisco Gasperin e suas filhas Janaína Gasperin e Mariana Gasperin são acusados por prática de crime organizado. Assim como as engenheiras de alimentos Marina Miranda Fischer e Vanessa Cristina Johann, o chefe do setor de produção da empresa Arildo Zampiron, e o vendedor Luciano Mathias. No Matadouro Gavazzoni Ltda. – fornecedor de matéria-prima para Aida Alimentos -, a sócia Priscila Gavazzoni Schiavenin, também foi denunciada.

No ano passado, o empresário Mauro Francisco Gasperin já havia sido preso por reutilização de carnes vencidas em embutidos. Dessa vez, os produtos: copa fatiada e mortadela sem toucinho apresentaram alta quantidade de nitrito e da bactéria listeria monocytogenes.

Descartada a possibilidade de prisão, os funcionários e sócios da Aida Alimentos que foram denunciados não poderão ter acesso à sede ou realizar depósitos da empresa Aida Alimentos. Eles também estarão proibidos de desempenhar atividades que envolvam a produção, armazenamento, transporte e comercialização de produtos cárneos e embutidos. Os proprietários não poderão se ausentar da Comarca por período maior de oito dias.