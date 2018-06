Copa impulsiona vendas em setores do comércio

Eduardo Lesina

Na semana da estreia da Copa do Mundo 2018, as lojas de eletroeletrônicos já consolidam suas estratégias para atrair o cliente. Mesmo com a greve dos caminhoneiros - que dificultou as entregas no período -, o varejo manteve seus planos em curso para fisgar o cliente. As promoções, características do período que antecede a competição, reforçaram-se neste ano com a mudança do sinal de TV - do analógico para o digital -, o avanço da tecnologia nos aparelhos e as facilidades de compra junto às lojas do varejo.

A maior inserção dos televisores conectados no mercado, a popular smart TV, trouxe mais recursos e funcionalidades do que os aparelhos anteriores, fomentando ainda mais a procura pelos novos produtos. Nesse sentido, as empresas procuraram reforçar o seu estoque e planejar uma estratégia de marketing que atinja o maior número de consumidores. A companhia de varejo Magazine Luiza buscou inovar na forma de aproximar o cliente: com o programa Smart Troca, o consumidor que levar um modelo de TVs antiga recebe um desconto, que varia de R$ 100,00 a R$ 1 mil, relacionado ao modelo trazido. Essa estratégia também foi usada em 2017, pela própria MagaLu, com a troca de smartphones antigos revertidos em desconto na aquisição dos modelos Galaxy S8 e Galaxy S8 .

Gerente de uma das filiais da Magazine Luiza, Paulo Käfer explica que, pelos valores elevados dos produtos de alta tecnologia, a empresa precisa se adequar à realidade dos consumidores. "A Magazine Luiza se engajou muito na linha de imagem neste ano. Além da Smart Troca, nós criamos um parcelamento em 24x sem juros nas TVs de mais polegadas para o público, em geral, conseguir realizar o sonho de ter uma tela grande em casa", conta o gerente. Segundo Käfer, as estratégias são convergentes, ou seja, é possível receber o desconto da troca e parcelar o restante em até 24x sem juros. Outra estratégia utilizada pela Magazine Luiza é a campanha "Sai Zica", que propõe ao consumidor trocar o televisor para não relembrar do fatídico resultado da última Copa.

A forma como a transmissão da Copa do Mundo é produzida influencia também no modelo de televisão desejado pelo consumidor. Nesta edição do campeonato, os jogos serão transmitidos na resolução 4k, por canais como Sportv, por exemplo. Para usufruir dessa tecnologia, faz-se necessária a atualização do televisor na residência do torcedor. Käfer aponta esse como um dos pontos que aumentaram a busca pelos aparelhos mais modernos. No momento no qual as TVs de maior dimensão ganham força, as lojas apostam em modelos de TV Oled - tecnologia nova, que diminui o consumo de energia elétrica e oferece uma imagem mais colorida.

Nas Lojas Lebes, a estratégia para atrair a atenção do consumidor já é a tradição da empresa. O estabelecimento - que aposta fortemente na divulgação nas mídias tradicionais, como jornal, revista e TV - projeta um especial para a Copa do Mundo da Rússia. Ainda, a atuação nas redes sociais das Lojas Lebes fortalecem a atração, bem como o envio de SMS aos clientes cadastrados sobre as novidades da empresa. "Temos parcerias com algumas marcas e, consequentemente, promoções específicas para a linha de imagem. Por isso, criamos uma linha especial de produtos para esse período", explica o gerente Adriano Menna.

Esse período pré-Copa já é característico para as empresas de varejo brasileiras. Neste ano, as análises e projeções alternam de acordo com as características de cada local. Na Magazine Luiza, o crescimento varia de 20% a 25% na relação com o mesmo período no ano passado. Já nas Lojas Lebes, o crescimento é segmentado: de 10% a 15% na seção exclusiva de televisores.

Aproveitando as promoções do site nesse período, a professora Teresa Olovate adquiriu um novo aparelho. "Precisava de uma nova televisão e aproveitei as promoções do site." Mesmo sem representar a motivação da compra, a professora afirma que o novo televisor também será utilizado para assistir ao evento esportivo.