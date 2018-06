BC vai dar liquidez ao mercado enquanto for necessário, diz Ilan

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 8, que vai dar liquidez ao mercado "enquanto for necessário". "No momento estamos aumentando o estoque de swap cambial para oferecer tranquilidade, liquidez e hedge para o mercado", disse em palestra para o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), na capital paulista.

No início da sua apresentação, Ilan Goldfajn fez um diagnóstico do cenário internacional e reiterou que o que ele chama de interregno benigno "mudou um pouco" nos últimos meses. "O cenário externo está menos benigno, mais desafiador, mais volátil, e o que tem de fundo é uma realocação do portfólio para países mais avançados, em particular os EUA, que estão crescendo mais, com um impulso fiscal e os juros subindo", disse.

Em relação à política monetária no Brasil, o presidente do BC reforçou que a manutenção da Selic na última reunião refletiu uma avaliação da instituição de que foi percebido um risco menor de a inflação ficar abaixo do centro da meta. Embora tenha reconhecido que o cenário está mais volátil, reiterou que a inflação no Brasil é baixa.