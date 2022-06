Projeto para formação de cantores líricos, Ópera Estúdio da Ospa está com inscrições abertas

O canto lírico ganha um novo capítulo na história do Rio Grande do Sul com a criação do Ópera Estúdio da Ospa, curso de aperfeiçoamento para cantores líricos promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). O projeto terá aulas e masterclasses apresentadas por referências profissionais na área e será realizado entre junho e dezembro de 2022. O curso, que tem direção artística de Evandro Matté e coordenação pedagógica de Flávio Leite e Laura de Souza, é concluído com a montagem de uma ópera com os participantes. As inscrições para o processo seletivo são realizadas de forma online entre 2 e 10 de junho, por meio do site da OSPA. Tanto as aulas quanto as inscrições são gratuitas.

O projeto Ópera Estúdio da OSPA busca suprir a formação regular de cantores líricos, além de proporcionar formação interdisciplinar, dar visibilidade à ópera no Estado e permitir o contato com grandes referências do meio artístico. O desfecho do trabalho tem como resultado uma ópera realizada com os alunos. "Esse curso é a continuidade das ações que temos promovido nos últimos anos voltadas à produção operística. É uma forma de contribuirmos para a formação profissional nesse gênero. Não à toa, desde a temporada 2015 da OSPA, realizamos todos os anos esse tipo de espetáculo", ressalta o maestro Evandro Matté.

O curso se estende por seis meses, entre junho e dezembro, com disciplinas semanais, que incluem aulas de Canto, Expressão e Consciência Corporal e Cênica e Correpetição nas dependências da Fundação OSPA (Casa da Ospa e Escola de Música da Ospa). Os professores fixos nessas classes são o diretor artístico da orquestra, Evandro Matté, o tenor Flávio Leite, a soprano Laura de Souza e o tenor Sérgio Sisto, com acompanhamento ao piano de Daniel Benitz. Módulos intensivos mensais incluem a participação de professores convidados de prestígio nacional e internacional, que irão discorrer sobre os seguintes tópicos: Dicção e Fonética, Técnica de Alexander e Voz, Teatro e o Corpo em Cena, Dança, Planejamento de Carreira, Prática e Estudo de Repertório. Neste ano, já estão confirmados nessas disciplinas artistas de calibre como Eiko Senda, Alessandro Sangiorgi, André Meneghello, Igah Hamaad e Veruschka Mainhard. O projeto também inclui masterclasses com convidados da Temporada Artística 2022 da OSPA.

O projeto disponibiliza 30 vagas, sendo 12 para alunos ativos, três para suplentes e 15 para ouvintes. Desse total, nove vagas são destinadas a ações afirmativas. As inscrições para o processo seletivo são realizadas de forma online e gratuita e vão até 10 de junho. Na ficha de inscrição, os candidatos devem enviar dados básicos de identificação, currículo, gravação de duas árias de ópera em idiomas diferentes e carta de intenção, explicando motivação, expectativas e propósitos em participar do curso.