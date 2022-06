Com Rodrigo Faro, filme sobre Silvio Santos será filmado no 2º semestre

Começa a ser gravado no segundo semestre o filme "Sequestro", que abordará o sequestro sofrido pelo apresentador Silvio Santos, em 2001. A informação é das produtoras responsáveis pelo longa, que terá Rodrigo Faro no papel do dono do SBT.

Com direção de Marcelo Antunes, que fez "Qualquer Gato Vira-Lata 2", "Até que a Morte Nos Separe 3", o filme abordará as sete horas em que Silvio Santos foi mantido refém, tendo como fio condutor o diálogo entre o apresentador e seu sequestrador.

O episódio documentado no filme aconteceu em 30 de maio de 2001, após o sequestro da filha do apresentador Patrícia Abravanel. Ela foi abordada ao sair da casa da família, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, sendo libertada sete dias depois, após pagamento do resgate.

Dois dias depois, o sequestrador invadiu a casa de Silvio Santos e manteve o apresentador como refém. O então governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o então secretário da Segurança Pública Marco Vinício Petrelluzzi estiveram na casa, e o sequestrador se rendeu sete horas depois.

O filme é produzido por Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Productions e Dis Group, e conta com roteiro de Newton Cannito e Anderson Almeida, e com co-distribuição de Imagem Filmes e Paramount Pictures.