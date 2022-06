Clube da Esquina Tributo RS faz show no Gravador Pub neste sábado

No ano em que o movimento musical mineiro Clube da Esquina completa 50 anos, o projeto gaúcho Clube da Esquina Tributo RS preparou uma série de comemorações especiais que devem acontecer ao longo de 2022. Neste sábado (4), eles apresentam um show com interpretação de clássicos do rock nos anos de 60 e 70 que inspiraram o grupo de Minas Gerais.

site do espaço A performance acontece no Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22), às 20h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente nopor R$ 20,00 (promocional) ou R$ 25,00 (ingresso apoiador).

Além da principal influência, The Beatles, já assumida em várias oportunidades, outros grandes nomes aparecem no repertório do grupo que, hoje, presta tributo. Entre eles estão Crosby, Stills, Nash & Young, America, Neil Young e Led Zeppelin.

Quem comanda a apresentação são os artistas Alemão Jef (vocais e violão 12 cordas), Zeca Garcia (guitarras), Daniel Vlacic (contrabaixo), Rainer Steiner (bateria) e Sérgio Gomes (teclados), acompanhados dos convidados da banda Jazz Gig e Cavalo Doido.