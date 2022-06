Espaço Cultural Castellan inaugura com exposição da artista Lurdi Blauth

A nova sede do Castellan 2º Tabelionato de Notas de São Leopoldo (RS), inaugurada em 26 de maio marcou a abertura de um novo Espaço Cultural público na cidade, trazendo a Exposição Lugares Habitados, da artista Lurdi Blauth, com curadoria da Genuínaobra. Ao todo são 11 obras que vão ficar expostas no Espaço Cultural Castellan (Rua Osvaldo Aranha, 503/102 - São Leopoldo) até 29 de julho, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30m.

Apreciadora da arte, a Tabeliã Jenifer Castellan de Oliveira idealizou, conjuntamente com as arquitetas Thiessa Naiana Ribeiro e Bibiana Bortolini Flach da Casa Urbana arquitetura, um espaço democrático onde, além da realização dos trâmites legais e necessários para os cidadãos, fosse possível apreciar obras de arte e tornar a experiência agradável e inesquecível.

A artista Lurdi Blauth é professora e pesquisadora, Doutora em Artes Visuais e revela que os trabalhos que compõem a exposição são imagens oriundas de encontros com a natureza, de viagens por áreas de preservação ambiental, matas e, em especial, os ninhos encontrados no seu jardim. “Minha produção acontece por meio da xilogravura e a calcografia, cujos meios envolvem a gravação de matrizes e a impressão manual e com prensa específica”. O nome da mostra tem origem em ninhos de pássaros abandonados no jardim e acolhidos em seu atelier, em São Leopoldo.