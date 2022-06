Missa celebra reinauguração da Capela Nosso Senhor Jesus do Bom Fim em Porto Alegre

Tombada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por sua importância cultural para a cidade, a Capela Nosso Senhor Jesus do Bom Fim será oficialmente reinaugurada neste sábado (4), após reforma e restauro. O evento - uma missa festiva, seguida de benção - contará com a presença do arcebispo Dom Jaime Spengler e autoridades municipais.

Foram dois anos e meio de restauração, desde o telhado até o altar, que exigiu um investimento de R$ 258 mil. O valor foi bancado unicamente por meio de doações de fiéis, entre dízimos e colaborações espontâneas, além de ofertas de amigos e familiares do Padre Lírio Celestino Pezzini, que está há quatro anos e meio à frente da paróquia.

As obras foram coordenadas pelo arquiteto Lucas Bernardes Volpatto e o novo telhado foi implementado pelo engenheiro Divino Aguiar. O processo de recuperação da infraestrutura (pinturas externa e interna, escadarias, forros, redes elétrica e hidráulica) iniciou em março 2019, e foi seguido pelo reparo de imagens sacras, móveis e armários, realizado pela restauradora Anice Jaroczinski, finalizado em dezembro de 2021. "Estava tudo podre. Agora as imagens e cores estão 100% como era no original, quando foi inaugurada em 1883", afirma o Padre Lírio.

Erguida entre 1867 e 1870 pelas mãos de negros escravizados, a Capela Nosso Senhor Jesus do Bom Fim ficava em frente à Várzea, que em 1888 foi denominado Parque da Redenção por conta da abolição e, em 1935, um século após a Guerra dos Farrapos, passou a ser chamado de Parque Farroupilha. Atualmente, está localizada bem em frente ao Instituto de Educação, na avenida Osvaldo Aranha, 462, no bairro Bom Fim.

A igreja foi sede do início da carreira eclesiástica do Padre Landell de Moura, conhecido também por ter protagonizado a primeira demonstração pública da transmissão de voz via ondas de rádio. "Ele trabalhou na igreja em 1887", conta o atual pároco da Capela.

Tombado pelo Patrimônio Histórico do Município em 1979, o prédio de 332 m² já havia passado por reformas, e tem em sua trajetória as marcas de um incêndio e risco de desabamento. "Pegou fogo no antigo altar, por conta de um curto circuito, em 1970, e a Capela ficou fechada por nove anos, até a restauração feita pelo Patrimônio Histórico, em 1980, quando reabriu", conta o Padre Lírio. "Mas a reforma estrutural só aconteceu agora", emenda. "Inclusive a pintura que fizeram na época em imagens e altares - que são todas no estilo barroco (neocolonial) - foi bem de qualquer jeito. Nesta nova restauração, concluída em 2021, a responsável conseguiu retirar essas tintas e encontrou, por baixo, as originais."

Anice Jaroczinski restaurou 15 imagens sacras: 12 de gesso e três de madeira. "Algumas estavam em um estado bem complicado, principalmente as de Nossa Senhora da Conceição e de Santa Catarina de Alexandria", comenta a restauradora e conservadora de bens culturais. "Depois do incêndio, a igreja ficou um tempo sem telhado, e com a chuva, as imagens acumularam muita sujeira. Também houve perdas de camada pictórica, e de partes das estas obras, como dedos, mãos, entre outras."

Anice ainda recuperou as imagens de anjos em paredes e colunas, e restaurou dois retábulos (altares de madeira) e a mesa do altar central. Foi ali que teve que remover repinturas para recuperar o original marmorizado. "Também tive que refazer parte de ornatos, que estavam quebrados ou comidos por cupins." Apesar do trabalho "difícil e complicado", ela comenta que foi muito bem acolhida pelo padre e por toda a comunidade, que acompanhou o processo. "Fiquei muito satisfeita em ver a reação das pessoas, e todo o trabalho foi muito importante para mim."

A restauradora, que mora em Santa Catarina, garante que marcará presença na missa deste sábado. "Será um grande evento", garante o Padre Lírio. "Estão todos convidados", emenda.