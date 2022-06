Bryan Behr traz show 'Todas as coisas do coração' para Porto Alegre

O cantor e compositor Bryan Behr traz o repertório do recém-lançado álbum Todas as coisas do coração ao Teatro Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600) neste sábado (4), às 21h. O espetáculo celebra sua volta aos palcos, após um hiato de três anos. Ingressos a partir de R$ 40,00, no site Bilheteria Digital

Seu hit, A vida é boa com você, que viralizou nas redes sociais com mais de 600 mil criações em vídeos utilizando a faixa, está confirmado no setlist, assim como seu último sucesso Da primeira vez (from the first time), em parceria com Calum Scott, e a nova música de trabalho Não há voz que alcance, além de mais canções que marcaram sua trajetória na música e outras novidades.

“Eu estou muito feliz. Fiquei três anos sem subir nos palcos, trabalhando com o outro lado, no estúdio, com os compromissos do dia a dia, vendo tudo através dos números, que também é importante, mas agora é hora de trocar com o meu público e ver as pessoas cantando minhas músicas em várias cidades. Eu precisava disso para alimentar meu espírito e minha alma, enquanto artista essa troca é fundamental. E esse é o momento disso acontecer e estou bem ansioso”, afirma Bryan.