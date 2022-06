Exposição O mar que não vemos, de Nara Guichon, abre neste final de semana na CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), marca as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente com a exposição O mar que não vemos, da artista têxtil, designer e ambientalista Nara Guichon. A intervenção artística permanece aberta à visitação no Jardim Lutzenberger, 5º andar da CCMQ (Andradas, 736), de 5 de junho a 31 de julho. A abertura da mostra acontece no sábado (4), às 16h.

O mar que não vemos aponta tanto para a matéria-prima fundamental da artista, como para o elemento responsável por cerca de 40% da poluição dos oceanos: as redes de pesca. Em um trabalho que tem como base o reaproveitamento e a ressignificação desses materiais, além das redes recolhidas do mar de Florianópolis(SC), onde reside, Nara utiliza plásticos, tecidos rejeitados pela indústria têxtil e roupas descartadas. O processo criativo da artista começa com o recolhimento de restos de redes de pesca, cuidadosamente lavados apenas água e sabão natural. Após este processo, o material é tingido com pigmentos naturais, limalha de ferro, cúrcuma, casca de cebola, erva mate, vinagre, fogo, água e terra. Nara Guichon cria estruturas polimorfas, utilizando-se da costura manual e do trabalho de fios, arames galvanizados e redes. O trabalho final dialoga com formas da natureza como cipós e troncos.

A exposição de Nara Guichon no Jardim Lutzenberger exalta os 50 anos da Conferência de Estocolmo (1972), que definiu a data de 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Na principal data da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada à conscientização da população mundial em favor das ações ambientais, a CCMQ se engaja à agenda internacional, unindo o apelo da arte engajada de Nara Guichon ao legado do engenheiro agrônomo e ecologista José Lutzenberger (1926–2002), que dá nome a um dos espaços mais emblemáticos do complexo cultural.

O mar que não vemos faz eco ao alerta de emergência climática sem precedentes enfrentada pelo planeta, em decorrência não apenas dos altos níveis de gás metano e de monóxido de carbono presentes na atmosfera, mas também do consumo desenfreado, que produz milhares de toneladas diárias de materiais descartados como lixo. De modo crítico e poético, a intervenção aponta as consequências dos ciclos de consumo e modismo dos países ricos, que descartam toneladas de rejeitos nos países pobres. Em O mar que não vemos, Nara Guichon apresenta trabalhos inéditos que assinalam o amadurecimento poético da artista. Combinando os materiais recolhidos à reconhecida experiência artesanal, de mais de cinco décadas dedicadas ao trabalho têxtil, Nara expressa o empenho perseverante e contínuo de sua ode ao meio ambiente.