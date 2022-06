Show no Gravador Pub marca lançamento do clipe de 'Miss you', da Stones Blues Band

Nesta quinta-feira (2), às 20h, a Stones Blues Band faz um show no Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) com participação especial de King Jim (ex-Garotos da Rua) para lançar oficialmente o clipe de Miss you. O vídeo foi disponibilizado no YouTube em 10 de maio, no 44º aniversário do lançamento do single original.