Exposição de Renato Valle fica em cartaz até 31 de julho no Macrs

A partir desta quinta-feira (2), a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Macrs e do programa de extensão Histórias e Práticas Artísticas do Instituto de Artes da Ufrgs, apresenta a exposição Ensaios sobre dádiva, expurgo e promessa, de Renato Valle.

A abertura acontece às 19h e a mostra poderá ser visitada gratuitamente até o dia 31 de julho, das 10h às 18h, na Galeria Xico Stockinger da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).

Com curadoria da artista e professora Lilian Maus, a exposição reúne um conjunto de obras compostas por milhares de peças, partindo de jogos formais combinatórios de rituais que buscam o sentido existencial a partir da invenção artística.

Ao longo da exibição, o público será convidado a realizar uma espécie de procissão pelas quatro décadas de trabalho de Renato, desvendando suas múltiplas facetas em pinturas, esculturas e desenhos

No dia 14 de junho, às 16h, Renato participará de uma conversa aberta com a curadora da mostra na Galeria Xico Stockinger. Na ocasião, ele lançará também a Revista Bandido Bom é Bandido Morto (de distribuição gratuita), que apresenta uma pesquisa onde ele cria imagens de mártires do cristianismo e fundamentalismo religioso executados ao longo da história.