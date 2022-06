Ambientado durante a invasão insraelense no Líbano, '1982' estreia nos cinemas

Traçando uma linha imaginária entre o mundo adulto e infantil, o longa 1982, dirigido por Oualid Mouaness, chega aos cinemas nesta quinta-feira (2). O filme, protagonizado pela atriz e cineasta Nadine Labaki, é ambientado durante a invasão israelense no Líbano, há 30 anos.

Na obra, que se passa em uma escola, pais enfrentam dificuldades para buscar seus filhos e professores e funcionários tentam preservar os alunos enquanto uma história de amor na infância é interrompida pelo barulho de bombas e momentos de tensão.

Autobiográfica, a trama delimita uma fronteira entre os que conhecem a realidade daqueles que, inocentemente, ignoram a gravidade de uma situação, expondo ainda um muro de proteção construído por adultos na tentativa de poupar os mais novos.

O conflito retratado no filme começou em 6 de junho de 1982, quando as Forças de Defesa de Israel invadiram o sul do Líbano com o objetivo de fazer cessar os ataques dos palestinos da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).