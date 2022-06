'Samba às avessas', de Pâmela Amaro, tem show de lançamento neste domingo

Sympla . A Quadra da Banda Saldanha (Av. Padre Cacique, 1.355) recebe neste domingo (5) o show de lançamento do álbum Samba às avessas, da cantora, compositora e atriz porto-alegrense Pâmela Amaro. A festa na quadra tem início às 11h, e Pâmela vai ao palco a partir das 20h. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 50,00, no

A artista, que tem se destacado nos últimos anos devido ao estilo multifacetado , foi apontada em 2016 pela crítica musical local como voz de destaque do samba no Rio Grande do Sul. Samba às Avessas é o primeiro álbum autoral da cantora, compositora e atriz, que canta, toca percussão e cavaquinho.

Na performance de domingo, Pâmela irá interpretar todas as canções do disco, algumas releituras e estilos variados como jongo, samba de roda, partido alto, batuque e maçambique. A cantora estará acompanhada por Max Garcia (violão 7), Kiko Garcia (baixo), Voro (cavaco), Lucas Fe (bateria), Tuti Rodrigues (direção musical, percussão e efeitos), Lidi Lima (surdo), Natalia Santos (pandeiro), Rosangela Silverio, Renata Pires e Zena (vozes de apoio). Terá, também, a participação dos solistas Cleomenes, no sax e flauta, Vini Reis, na viola, e Handyer Borba, no piano elétrico.