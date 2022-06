Ecarta Musical apresenta o show Vertigem, de Paola Kirst e Lorenzo Flach

Neste sábado (4), às 18h, o show Vertigem, com a dupla Paola Kirst e Lorenzo Flach, chega à Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943). Com entrada franca, o espetáculo do Ecarta Musical apresenta novas composições da cantora, temas instrumentais de Flach, releituras de outros compositores e improvisações do duo.

O show, que aborda a estranheza como potência artística, tem origem em uma investigação estética na performance, no vídeo e no áudio. Agora, ganha espaço também nos palcos com características cênicas.

Na performance, Paola explora o improviso vocal e sugere outras possibilidades sonoras com o uso dos pedais de efeitos, loopings, distorções e bombo leguero, combinados com a guitarra e pedaleiras tocadas pelo instrumentista. O repertório inclui faixas como A fúria, Passada, Tema instrumental, Que ódio e La garza fênix.